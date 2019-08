Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii nemteni au intervenit vineri dimineata, 9 august, pentru a stinge un incendiu izbucnit la acoperisul unei case din Savinesti. “Misiune pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta particulara in satul Savinesti, comuna Savinesti. S-au deplasat la fata locului 6 echipaje de pompieri…

- O persoana a fost intoxicata cu fum si alta a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit vineri dimineata la bucataria restaurantului unui hotel din Mamaia. De asemenea, trei persoane au parasit unitatea hoteliera pana la sosirea pompierilor.

- Cand toata lumea credea ca a ajuns la final, telenovela dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi si-a mai consumat un episod. Cel mai tare de pana acum! Cei doi amorezi s-au impacat si, mai mult decat atat, se pregatesc sa faca pasul cel mare. Afaceristul i-a cerut mana focoasei blondine - informatie dezvaluita…

- Momente dramatice la Caracal, langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute la distanta de 3 luni una de cealalta, anunța observator.tv.Zeci de oameni s-au strans, astazi, in fata locuintei lui Gheorghe Dinca, acolo unde politistii si procurorii au…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un apartament de pe strada Nicolae Grindeanu a fost cuprins de flacari. La incendiul intervin 2 autospeciale…

- Fostul pugilist Vladimir Klitschko a fost salvat, in noaptea de duminica spre luni, de pe un iaht in flacari, pe care se afla impreuna cu familia si cu prietenii sai. Klitschko se afla in vacanta cu familia in zona Mallorca.

- Un bloc de noua etaje s-a prabușit miercuri seara in orașul Otaci din Republica Moldova, iar 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate inainte de prabușirea imobilului, informeaza site-ul publika.md.Inspectoratul pentru Situații de Urgența a confirmat informația și a adaugat ca nicio…

- Și-a vazut moartea cu ochii pana in ultima secunda! Un tanar a reușit sa se sprijine pe pervazul geamului, dupa ce casa in care locuia a luat foc. Imagini video cu impact emoțional puternic