- O romanca, insarcinata in sase luni, a fost descoperita decapitata de iubitul ei in apartamentulul in care aceasta statea cu chiria, intr-un orasel din Valencia, Isabela Elena Raducanu locuia impreuna cu partenerul sau de aproximativ un an. Barbatul, de origine spaniola, a fost cel care a gasit-o moarta…

- O crima șocanta ingrozea astazi Xativa, un orasel din sudul provinciei Valencia. O romanca, insarcinata in luna a șasea, a fost ucisa cu bestialitate. Femeia a fost gasita de iubitul sau, spaniol,...

- Isabel, romanca gasita moarta in condiții cumplite, in apartamentul ei din Spania, a lasat in urma o fiica de 8 ani. Fetița vrea sa se faca polițist cand va crește mare, in timp ce apropiații și prietenii femeii jura ca vor face dreptate.

- Orasul italian Sassuolo este astazi in doliu pentru trei localnice, printre care si o romanca. Tinerele si-au pierdut viata intr-un grav accident, pe autostrada, chiar in timp ce se indreptau spre aeroport, ca sa plece in vacanta.

- Sevilla și Valencia, cele doua echipe din Spania, au trimis oferte Viitorului pentru Ianis Hagi, iar mijlocașul de 20 de ani trebuie sa se decida unde vrea sa joace din sezonul viitor. Evoluțiile excelente ale lui Ianis din ultimul an și jumatate i-au facut pe oficialii mai multor cluburi importante…

- O romanca de 24 de ani a murit in urma unui accident grav, care a avut loc in noaptea de duminica spre luni dimineata intr-un oras din Italia. Tanara se numeste Andrea Bianca Adam si se mutase in Italia, acolo unde spera la un trai mai bun.