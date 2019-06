Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron și starul muzicii pop Elton John vor lansa, vineri, un apel la mobilizare pentru a crește fondurile necesare in lupta contra SIDA, malariei și tuberculozei, potrivit Le Figaro, potrivit mediafax.Apelul va fi lansat inainte de ceremonia in care Elton John…

- Dupa comemorarea, miercuri, la Portsmouth, in sudul Marii Britanii, punctul de plecare al forțelor aliate catre coasta franceza la 6 iunie 1944 impotriva trupelor naziste, Donald Trump a sosit joi, pentru cateva ore, in Normandia, pentru a celebra evenimentul de importanta istorica in infrangerea Germaniei…

- Campionii mondiali din 2018 au fost recompensati cu cea mai importanta distinctie oferita in Franta. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba, selectionerul Didier Deschamps si toti ceilalti invingatori din finala cu Croatia (foto) au fost primiti marti la Palatul Elysees de presedintele Emmanuel…

- Presedintele Emmanuel Macron le-a inmanat marti Legiunea de onoare componentilor nationalei Frantei care au castigat Cupa Mondiala 2018, scrie France Football. In timpul ceremoniei de decernare a Legiunii de onoare, la Palatul Elysee, Emmanuel Macron a tinut un lung discurs, revenind asupra…

- Kylian Mbappe si ceilalti componenti ai selectionatei de fotbal a Frantei, castigatoarea titlului mondial in vara anului trecut, vor primi Legiunea de onoare din partea presedintelui francez Emmanuel Macron, in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 4 iunie, la Palatul Elysee. "Les…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avut, in urma cu puțin timp, o intalnire intre patru ochi, la Sibiu, acolo unde are loc marele Summit in cadrul caruia liderii UE decid soarta UE dupa Brexit.Citește și: Ipoteza BOMBA a unui medic in cazul…

- Controversatul scriitor Michel Houellebecq a fost decorat cu Legiunea de Onoare, cea mai inalta distincție acordata in Franța, intr-o ceremonie care a avut loc la palatul Elysee, in prezența președintelui Emmanuel Macron, potrivit Le Parisien, potrivit mediafax.Ceremonia, care a avut loc joi…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat condoleanțe președintelui Franței, Emmanuel Macron, și întregului popor francez în legatura cu urmarile incendiului de la Catedrala Notre-Dame, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Nostradamus…