- Antrenorul Mircea Lucescu considera ca educația este un factor important pentru promovarea patriotismului in sport și remarca dezinteresul de a-i atrage pe romani pe stadioane, potrivit Mediafax.Mircea Lucescu a declarat la emisiunea Marius Tuca Show ca pe vremea cand a antrenat Dinamo a incercat…

- Alpinistul argesean Teo Vlad a ajuns miercuri, 22 mai, pe Everest, cel mai inalt varf din lume (8848 metri). Performanta exceptionala a lui Teo Vlad a fost anuntata pe Facebook de colegul si prietenul sau Zsolt Torok. Teo Vlad are numeroase ascensiuni la activ pe varfuri importante de pe tot globul…

- ​Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si cu Alin Tosca în componenta, a obtinut o victorie si în ultima etapa a sezonului în Grecia, duminica, scor 2-0 în deplasare cu PAS Giannina, informeaza News.ro.Golurile au fost marcate de Akpom ’61 si Sahov…

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, s-a impus in penultima etapa a Superligii din Grecia, scor 5-0 și a caștigat titlul dupa o pauza de 34 de ani. Fanii echipei condusa de roman au fost in extaz, facand un show uimitor in tribunele stadionului. Atmosfera la Salonic este incendiara atat pe stadion,…

