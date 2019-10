Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 24 de ani din Croatia si-a recuperat piciorul pierdut in urma unui grav accident rutier, dupa ce medicii au reusit sa i-l ataseze inapoi. Tanara va putea merge din nou dupa ce medici...

- Catalin Botezatu trece prin momente grele. A slabit mult, iar starea lui nu este una tocmai buna. Se simte obosit și inca mai are mult de luptat cu boala crunta care i-a zdruncinat toata viața. Designerul a marturisit, intr-o intervenție la Antena Stars, ca a suferit nu una, ci patru operații in…

- Pilotul de Formula 2 Juan Manuel Correa, grav ranit în accidentul în care si-a pierdut viata francezul Anthoine Hubert, va trece, duminica, printr-o operatie extrem de dificila, de peste zece ore, în care medicii vor încerca sa-i salveze piciorul drept de la amputare, informeaza…

- Monica Pirvulescu, interpreta de muzica populara se afla in stare foarte grava la un spital din Grecia dupa ce a suferit un accident in Turcia. Medicii au anunțat ca aceasta prezinta fracturi grave la coloana.

- Accident grav, azi dupa-amiaza, in Timiș, pe DN6. Un motociclist a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a intrat in autoturismul aflat in fața sa, intre Sannicolau Mare și Tomnatic. Motociclistul in varsta de 69 de ani, de origine sarba, circula dinspre Sannicolau Mare, inspre Timișoara. Nu…

- Un accident foarte grav s-a produs noaptea trecuta la Caciulesti, in Neamt. O femeie in varsta de 34 de ani nu ar fi acordat prioritate unui ansamblu de vehicule cap care transporta un cimentruc si a intrat in coliziune cu acesta.

- Evenimentul rutier s-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe o strada importanta din municipiul Galati. Soferul unei masini Toyota model sport a ramas incarcerat dupa ce izbit violent un stalp din beton.

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 38 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in trei situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Aseara, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Curtea…