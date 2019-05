Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, in municipiul Lupeni, ca banii din taxa de mediu, pe care proprietarii de masini au achitat-o la prima inmatriculare a autovehiculelor, va fi restituita celor in drept pana la sfarsitul lunii mai si ca ANAF va trebui sa emita pana atunci toate deciziile de impunere necesare acestui proces, relateaza Agerpres. „Stiti ca eu am anuntat foarte clar ca voiam sa nu mai fie la ANAF nicio decizie de impunere neemisa. O sa verific luni la ANAF. Obligatia este ca noi sa restituim, in cursul lunii mai, taxa pe mediu sau taxa de timbru,…