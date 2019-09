Dumitru Chirila, nascut la 20 august 1978, a absolvit, in 1997, Școala de agenți de poliție din Campina, și a fost, pana in 2003, agent operativ, adica subofițer de poliție. Ulterior, a facut Dreptul la Universitatea din Craiova, a terminat Colegiul Național de Aparare și are trei masterate. In 2003, a devenit ofițer.

O scurta perioada de timp, a fost șef de diviziune in cadrul direcției de informații a Ministerului de Interne, dar și șeful Biroul de Combaterea Macrocriminalitații Economico - Financiare, Spalarii Banilor și a Infracțiunilor din Piața de Capital din cadrul Poliției Romane.