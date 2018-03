Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca banii din donatiile pentru achizitia sculpturii lui Constantin Brancusi "Cumintenia Pamantului" in cadrul campaniei initiate de Guvernul Ciolos nu pot fi returnati persoanelor care au donat. "Sunt oameni de buna-credinta…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat joi ca Guvernul lucreaza la o metoda prin care persoanele care au donat bani pentru achizitionarea operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a solicitat miercuri aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, da...

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Fiscul emite in acest an decizii finale de impunere pentru toate restanțele din ultimii 5 ani. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca ministerul analizeaza și un mecanism de stimulare a plații. Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica la cateva…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. „Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism. Trecem de la un sistem…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale (MCIN) și Academia Romana au semnat astazi, 9 martie 2018, protocolul prin care se inființeaza Senatul Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia MCIN va beneficia de expertiza Academiei Romane in configurarea politicilor publice din domeniul…

- Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” anunta ca activitatea Colegiului National de Informatii este suspendata ca urmare a verificarilor declansate dupa ce ministrul Finantelor a declarat ca a absolvit un curs fara a se prezenta. Diploma lui Teodorovici va fi anulata.

- Guvernul analizeaza, in acest scop, impactul bugetar pe care l-ar avea o majorare a cotei la 2,5%, 3% sau la 3,5%, a anunțat astazi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, scrie profit.ro. Acesta a fost prezent la lucrarile comisiei de buget-finanțe din Senat, al carei președinte a fost și care a…

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci ”mai degraba isi taie el o mana”. ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa…

- Invitat in emisiunea Subiectiv de la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorocivi, a declarat și care este situația lui Liviu Dragnea in partid. Intrebat daca Liviu Dragnea trebuie sa-și puna mandatul la bataie, Eugen Teodorovici a declarat ca nu se pune astfel problema. „Nu se…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va solicita in perioada urmatoare o noua expertiza care va aviza reevaluarea sau renegocierea, se arata intr-un raspuns oferit News.ro de catre institutie.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE FOTO…

- Infiintarea spitalului regional reprezinta prioritatea zero a judetului Constanta Ieri, in cadrul sedintei Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania UNCJR , presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, a reiterat urgenta infiintarii acestui tip de unitate…

- Guvernul va adopta, joi, ordonanta de urgenta care rezolva problema concediilor medicale, inclusiv cele maternale. Ordonanța ar urma sa fie adoptata in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative.…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, s-a intalnit azi cu o delegație a Google prezenta in Romania, unde compania si-a exprimat intentia de a sustine inițiative ce vizeaza aniversarea Centenarului Marii Uniri. “Apreciem intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și Identitații…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca se va adopta in sedinta de joi o ordonanta in acest sens.Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze "defectiunile"…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, in conditiile in care exista riscul…

- Cererea trimisa de Romania catre CE ridica perspectiva unei posibile decizii de respingere de catre Executivul european și, trebuie menționat, ca vine dupa ce, in toamna anului trecut, ministrul Finanțelor de la acel moment a respins mesajele Comisiei, care propunea sa ajute autoritațile romane in avans…

- Anunturile de la Educatie au declansat un adevarat scandal, o serie de directori suspendandu-se din functie, iar altii refuzand sa scrie notele de intrerupere a contractelor, potrivit Libertatea. De altfel, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Antena 3, ca sunt prea multi angajati…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES), scrie News.ro.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale.

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Prima proba de foc pentru ministrul Finantelor, de la preluarea mandatului! Eugen Teodorovici este invitat astazi, la ora 14, sa discute cu primarii, pe tema majorarii sumelor pe care le primesc din cotele defalcate.Citeste si: ULTIMA ORA - Val de CUTREMURE, in Romania: Un nou seism PUTERNIC…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Tulcea, ca persoanele fizice care obțin venituri din activitați independente nu mai trebuie sa depuna Formularul 600 pentru ca Guvernul va adopta o „forma mult simplificata".

- Semnale in sensul unor restructurari veneau in urma cu ceva timp de la actualul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici. El spunea ca 20% din cei care lucreaza in administrația publica ar sta degeaba. Acum susține ca va continua o analiza pentru a vedea daca este posibil sa se faca restructurari sau…

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern."Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se iau in…

- Declarația 600 va fi eliminata, astfel ca persoanelor fizice care trebuie, conform legii actuale, sa depuna formularul la Fisc pana la 31 ianuarie le este transmis chiar de ministrul Finanțelor ca nu are rost sa mai depuna documentul. Aceasta deoarece Guvernul va amana termenul de depunere,…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor, renunța la schema de minimis pentru firmele din domeniul IT, pregatita de fostul guvern pentru a preveni reducerea veniturilor programatorilor dupa transferul contribuțiilor sociale la angajat. In schimb, acesta pregatește o ordonanța de urgența cu un…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Ministrul Culturii,George Ivascu are 49 de ani, este actor, director al Teatrului Metropolis din 2007 finantat de Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de interese din 2017 este membru in Marea Loja Nationala Romana. George Ivascu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in anul…

- Guvernul a decis returnarea catre donatori a sumelor de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta „Cumintenia Pamantului”, realizata de sculptorul Constantin Brancusi. Banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis…