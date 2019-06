Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din UE nu au reusit, in cursul discutiilor de joi noaptea si vineri, sa ajunga la un acord cu privire la principalele linii ale unui buget al zonei euro si au decis sa continue convorbirile in urmatoarele luni, a declarat pentru Reuters un oficial din zona euro, conform agerpres.ro.…

- Comisarul european pentru Buget și Resurse Umane, Gunter Oettinger, a anunțat ca, in urma unor negocieri intense intre miniștrii de finanțe din UE s-a facut un pas important pentru o linie speciala de buget care va viza doar țarile din zona Euro.

- Deutche Bank si UniCredit au transferat in luna mai unele dintre tranzactiile swap din Londra la Frankfurt, din cauza Brexitului, bancile folosindu-se de amanarea iesirii Marii Britani din Uniunea Europeana pentru a se pregati pentru ce este mai rau, transmite Bloomberg potrivit news.ro.Aproximativ…

- Ministrii europeni de Finante vor lua vineri o pauza de la marile afaceri globale, pentru a incerca sa rezolve o problema mult mai provinciala: bauturile alcoolice obtinute din fructele recoltate din gospodariile taranilor, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg. Romania, renumita…

- Starea de incertitudine persista in Uniunea Europeana si in Marea Britanie din cauza Brexit, in contextul in care Guvernul Theresa May este in impas asupra modului in care se va derula iesirea din Blocul comunitar potrivit mediafax Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a admis recent…

- Uniunea Europeana a inregistrat in ianuarie un deficit al balantei comerciale de 24,9 miliarde de euro, in vreme ce Zona Euro a marcat un excedent de 1,5 miliarde de euro, in luna ianuarie 2019 fata de ianuarie 2018. Deficitul comercial al UE a crescut cu 0,5 miliarde de euro, iar excedentul Zonei Euro…