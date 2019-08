Probabilitatea de a extrage un bon fiscal cu valoare mica, din intervalul 1-99, este de aproximativ 10% la loteria Bonurilor Fiscale. Pentru ca un bon fiscal cu valoare mica sa fie caștigator, este necesar ca, dintr-o urna in care se regasesc bile de la 0 la 9, sa fie extrasa bila care are inscrisa cifra 0, operațiune care probabilistic poate sa apara in 10% dintre cazuri, arata Ministerul Finanțelor Publice, care vine astfel cu un proiect de modificare a legislației, potrivit Hotnews. Din datele disponibile rezulta ca ponderea bonurilor fiscale pe intervale valorice, in total bonuri fiscale emise…