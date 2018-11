Stiri pe aceeasi tema

- Marouane Fellaini (30 de ani) și-a schimbat tunsoarea care l-a consacrat. Lumea fotbalului a reacționat cu mult omor. Belgianul de la Manchester United a incarcat pe Instagram o fotografie cu noua lui tunsoare. Pagina oficiala a Ligii Campionilor a distribuit imediat imaginea, exclamand: "S-a intamplat…

- Mijlocasul belgian al echipei Manchester United, Marouane Fellaini, a renuntat la frizura afro prin care era cunoscut si s-a tuns, el afirmand ca a luat decizia deoarece se apropie de implinirea varstei de 31 de ani.

- Mijlocasul sarb al echipei Manchester United, Nemanja Matic, spune ca nu va purta simbolul macului pe tricou deoarece ii aminteste de bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei, el avand la acea vreme 12 ani. In 1999, NATO a bombardat Iugoslavia pentru a determina armata sarba sa se retraga din Kosovo.…

- Presa din Italia a publicat o lista cu jucatorii care au jucat la Roma Primavera si, ulterior, au facut pasul catre echipa mare, in Serie A. Jucatorii mentionati de jurnalistii din Peninsula sunt 100% italieni, cu exceptia unui singur fotbalist. Acesta este mijlocasul roman Adrian...

- Jim Courier a renuntat la functia de capitan nejucator al echipei SUA de Cupa Davis dupa opt ani si dupa infrangerea suferita in fata Croatiei, in semifinalele Grupei Mondiale, informeaza lequipe.fr.

- Albanezul Kamer Qaka n-a rezistat decat doua luni la FCSB și s-a intors la Poli Iași in schimbul a 200.000 de euro, deși roș-albaștrii au platit in luna iulie pentru a-l transfera 375.000 de euro. Mijlocașul in varsta de 23 de ani are doar cuvinte de lauda la adresa foștilor colegi și a lui Nicolae…

- Paul Pogba (25 de ani) are parte de o perioada agitata la Manchester United, dupa ce a castigat Cupa Mondiala cu nationala Frantei, scrie Mediafax.Francezul are o relatie rece cu antrenorul Jose Mourinho, iar agentul sau, Mino Raiola, pregateste un transfer-bomba in iarna. Mijlocasul a fost…

- Starul lui Manchester United, fotbalistul belgian Romelu Lukaku, a fost pus la grea incercare de prietenul sau, baschetbalistul Serge Ibaka. Jucatorul formației Toronto Raptors din NBA l-a invitat la masa pe internaționalul belgian. Baschetbalistul congolez a gatit cus-cus.