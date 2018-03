Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare au protestat in fata Ministerului Afacerilor Interne, iar in acest moment se afla in Piata Victoriei. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo patologie au ajuns in jurul orei 12:30 in Piata Victoriei, unde vor protesta pana la ora 16:00, nemultumiti de salarizare si de modificarile fiscale, informeaza Agerpres.ro. Actiunea de protest a inceput la ora 9:00, in fata Ministerului de Interne,…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologie au ajuns in jurul orei 12:30 in Piata Victoriei, unde vor protesta pana la ora 16:00, nemultumiti de salarizare si de modificarile fiscale. Actiunea de protest a inceput la ora 9:00, in fata Ministerului de Interne, la 11:45 sindicalistii…

- Politistii si angajatii din penitenciare care protesteaza fata de conditiile de lucru si nivelul salariilor au pornit in mars din Piata Revolutiei catre Piata Victoriei, unde ar urma sa stea pana la ora 16:00Protestatarii, majoritatea cu vuvuzele, scandeaza impotriva ministrului Justitiei,…

- Cateva mii de sindicalisti din Politie, angajati din penitenciare si anatomo-patologi au pornit, in jurul orei 11:45, in mars spre Guvern, dupa ce au protestat timp de trei ore in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizare si de modificarile fiscale. Acestia vor protesta in…

- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. "Circa 2.000 de oameni protesteaza…

- UPDATE 12.00: Aproximativ 4.000 de sindicaliști sunt la aceasta ora in marș spre Piața Victoriei. Politisti si angajati din penitenciare au venit la protest ”inarmați” cu vuvuzele si drapele cu insemnele sindicatului angajatilor din penitenciare si au scandat “Demisia” si “Tudorele ...

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii mai…

- Sindicalisti din Politie, penitenciare si anatomo-patologii protesteaza in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.

- Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza in fata MAI Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza, la aceasta ora, în fata Ministerului de Interne, nemultumite de conditiile de lucru si de salarizare. Dupa prânz, manifestantii ar urma sa plece într-un mars…

- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri pu...

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Sindicalistii din Politie și din penitenciare protesteaza sambata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre Piata Victoriei unde vor…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii protestaza sambata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.Ulterior, acestia vor pleca in mars…

- Oamenii legii vor protesta în fața Ministerului de Interne nemulțumiți de impactul modificarilor fiscale asupra salariilor, dar și de condițiile de munca din penitenciare. Ulterior, protestatarii vor pleca în mars spre Piata Victoriei.

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Protest al angajaților din poliție și penitenciare, pe 24 martie. Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii anunța, prin intermediul unui comunicat, ca vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre…

- Ceci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, picheteaza joi Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare. Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in…

- Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana", "Politisti in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor", "Suntem prizonierii incompetentei voastre". Presedintele SNAP, Iulian Surugiu, a declarat pentru AGERPRES ca sunt multe…

- Ministrul Carmen Dan și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, se afla in zonele afectate de inundații din Covasna și Brașov. Oficialii atrag atenția ca pericolul nu a trecut iar situația ramane critica, mai ales ca sunt așteptate noi precipitații la finalul acestei saptamani.…

- Iata ca roata s-a invartit mai repede decat se asteptau cadrele Ministerului de Interne care, cu doar cativa ani inainte se dadeau de ceasul mortii sa prinda ultimele locuri disponibile de politisti judiciari pe langa diverse structuri de Parchet, in frunte cu Directia Nationala Anticoruptie si DIICOT,…

- Surse apropiate realizatorului au marturisit ca in scurt timp prezentatorul de stiri urmeaza sa paraseasca pentru o vreme scena televiziunii pentru a se inrola in Politia Romana. Mai multi reprezentanti din structurile de conducere ai MI au vizitat sediul Kanal D pentru a avea o discutie cu conducerea…

- F. T. Peste 100 de lideri de sindicat din sistemul penitenciar – inclusiv de la Ploiești și Targșor – intenționeaza sa mearga luni, 12 martie, la București, pentru a protesta, la ora 12 , in fața Guvernului, solicitandu-i prim-ministrului Viorica Dancila soluționarea problemelor cu care se confrunta.…

- Greva declansata joi la Salina Praid continua si in week-end, protestatarii resping propunerea autoritatilor de a debloca macar activitatea de turism si cer discutii cu presedintele Consiliului de Administratie, cu directorul general al Societatii Nationale a Sarii dar si cu oficiali cu ''putere…

- In ultimii ani, locuiesc in orasul adoptiv pe o strada numita Lucretiu Patrascanu. Cand m-am mutat in Bucuresti am locuit aproape de piata Moghioros, apoi m-am mutat in Salajan. Dupa ’89, ani de zile inca, locuri importante din geografia Capitalei au fost marcate de numele unor demnitari comunisti.…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru, informeaza Romania TV.Am avut o intalnire…

- La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea gradului de disciplina rutiera.Politistii rutieri au aplicat 42 de sanctiuni contraventionale in valoare de 195.85 de lei. De asemenea, au…

- Bucuresti, 18 feb /Agerpres/ - Politistii de la transporturi au constatat, in ultima saptamana, 132 de infractiuni, in urma actiunilor desfasurate in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor, 31 de persoane fiind cercetate, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Salarii mai mari pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 % pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana diseara, la ora 22:00 in toata țara. „In cursul zilei de astazi sunt pregatite sa acționeze peste 13.000…

- Reactia jandarmului ce a fost surprins, in imagini, lovind cu pumnul protestatari, sambata, a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate in fata acestuia, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache conform Agerpres.ro. Reactia colegului…

- Protest antiguvernamental de zeci de mii de oameni la București și in țara Protest antiguvernamental la Bucuresti, 20 ianuarie 2018. Foto: Maria Mandița. Zeci de mii de oameni din Bucuresti si alte mari orase din tara au protestat sâmbata seara fata de modificarile aduse de Parlament, luna…

- Doua persoane au fost puse sub control judiciar si alte 20 au fost duse la audieri, in urma perchezitiilor care au avut loc in perioada 11-17 ianuarie pe raza judetului Bistrita-Nasaud, dar si in alte trei judete, precum si in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste doua…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Potrivit unui comunicat al IGPR pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii au constatat 52 de…

- Este un "apel catre polițiștii competenți și onești". "Stimați polițiști, Astazi, meseria pe care o practicați este supusa in mod public, unui test dificil. Aceasta situație este rezultatul multor acțiuni intreprinse de-a lungul timpului de catre politicieni, dar și chiar de catre unii…

- Testele sunt vechi de peste 40 de ani si se gasesc la o simpla cautare pe Google, cu tot cu evaluarea rezultatelor in functie de raspunsuri, scrie Mediafax. Informatia este confirmata de Dumitru Coarna, presedinte SNPPC, precum si de Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politistilor…

- „Ai mințit vreodata?/ Prefer sa fiu „lup” și sa-i manânc pe alții, decât sa fiu „miel” mâncat de ceilalți". Sunt doar câteva dintre „problemele” la care polițiștii trebuie sa dea un raspuns, în momentul de fața, în cadrul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat…

- In cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, politistii au intervenit la aproape 3.000 de evenimente, au aplicat peste 4.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat aproape 550 de infractiuni, informeaza…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- Politistii sunt in strada și acționeaza pentru fluidizarea și monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Craciun! Read More...

- Polițiști, jandarmi și pompieri, la datorie de Craciun Foto: www.facebook.com/ministeruldeinterne/ Aproximativ 23.000 de politisti, jandarmi si pompieri vor actiona, în fiecare zi, în minivacanta sarbatorilor de iarna, pentru ca toti cetatenii sa poata petrece aceste zile în siguranta.…

- Politia Romana continua actiunile pentru siguranta transporturilor de marfuri si substante periculoase, informeaza Politia Romana. In urma activitatilor desfasurate in ultima saptamana de politisti si pompieri, au fost aplicate aproape 300 de amenzi si au fost constatate 11 infractiuni. In perioada…