Mihai Gâdea, apel umanitar: Rar am întâlnit o poveste mai dramatică "Jan a avut un accident teribil in urma cu un an, iar faptul ca a supraviețuit este o minune de la Dumnezeu. A fost parasit de soție, singurii oameni care i-au ramas alaturi sunt baiatul lui, Daniel și mama sa care se lupta cu batranețea si cu boala. Rar am intalnit o poveste mai dramatica... Jan lupta pentru a-și caștiga viata inapoi, insa pentru asta are nevoie de proteze. I-am promis, impreuna cu fiul lui Daniel, ca vom lupta și noi alaturi de el pentru a strange toți banii de care are nevoie. Vrei sa lupți și tu alaturi de noi? Iata conturile lui: CAZAC CRISTIAN IOAN Cont… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instantanee sfașietoate au fost postate de Chris Simion la Facebook: regizoarea, in brațele colegului de breasla Ducu Darie, trecut de azi in neființa. Ea a invins in lupta cu cancerul de san, el a pierdut lupta cu ciroza. In ciuda bolii care-l macina, regretatul regizor Alexandru Darie a avut puterea…

- Valentin Negrea, un cunoscut arbistru din Liga Naționala de Baschet, a murit in urma unui accident care a avut loc in județul COnstanța. Acesta a intrat cu mașina intr-un stalp. Accidentul in care și-a pierdut viața Valentin Negrea a avut loc joi, intre localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, din…

- "Sunt de 23 de ani in acest partid, insa am ramas mereu profund atașata organizației de femei pe care am condus-o mulți ani. Am intalnit aici femei extraordinare: mame care au ințeles sa se implice in politica pentru viitorul copiilor lor, femei de succes, cu cariere, care au ințeles ca societatea…

- Alpinistul dat disparut in Munții Fagaraș este celebrul Zsolt Torok și a fost gasit mort, a confirmat pentru Digi24.ro ministrul de interne, Mihai Fifor. Alpinistul avea 45 de ani, informeaza digi24.Ministrul de interne Mihai Fifor a postat sambata pe contul de Facebook o fotografie cu Zsolt…

- Mihai Constantinescu se afla in coma in spital, de la jumatatea lunii mai, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Starea de sanatate a artistului este in continuare aceeași. Monica Pop a rupt tacerea in cazul lui Mihai Constantinescu, dupa ce s-a zvonit ca acesta ar putea fi deconectat de la aparate…

- Jurnalista Mara Banica a vorbit, intr-un text postat pe contul sau de socializare, despre indragitul cantareț Mihai Constantinescu, care are probleme de sanatate. "Nu m am uitat la nicio știre despre starea sanatații lui Mihai. Nu am citit niciun articol de cand Mihai este in spital. Intreb vești despre…

- M-am tot gandit demult: oare cine naiba imi va plati mie pensia?! Mama și tata, Dumnezeu sa-i țina, pot sta liniștiți. Generația mea e cata frunza și iarba și cotizeaza cu nerv. Pensia batranilor mei, de bine de rau, e asigurata pana la capat. A leatului meu insa are pronosticul rezervat.…

- Viorica Dancila a precizat ca dupa demisia Corinei Cretu, sunt luate in calcul doua variante - aceea de a nu mai fi numit un inlocuitor sau numirea unui interimar. Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, demisioneaza incepand din 1 iulie, pentru ca a fost aleasa europarlamentar,…