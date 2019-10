Mihai Fifor explică în şapte puncte de ce nu va trece moţiunea de cenzură "Sa va spun de ce nu va trece moțiunea: 1. Niciun partid din opoziție nu vrea sa vina la guvernare! Ar fi o misiune imposibila sa obțina cea mai mare creștere economica din UE, sa duca șomajul mai jos de 3%, sa creasca salariul mediu net la peste 44%, iar pe cel minim net cu 41%, sa creasca pensia medie neta cu peste 54%, sa creasca puterea de cumparare a romanilor cu peste 40%.



Orice partid ar veni la guvernare dupa PSD, va arata cat de slab e in comparație cu PSD! Nimeni nu-și permite asta inainte de parlamentarele din 2020!



2. Singura propunere de premier din partea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

