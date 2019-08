Mihai Fifor, după ședința PSD-ALDE de luni, spune cum sunt relațiile în interiorul alianței „Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care o vom continua zilele urmatoare in aceeași formula. Relațiile in interiorul alianței sunt stabile și funcționale. Ne-am asumat impreuna un program de guvernare și suntem și astazi la fel de hotarați sa il ducem la bun sfarșit. Contextul politic nu afecteaza aceasta asumare comuna și nu ne abate de la scopul nostru de a continua reformele incepute și a implementa toate proiectele ce sunt parte a viziunii noastre pentru Romania", a scris, luni, pe Facebook, Mihai Fifor. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

