Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul american Michael Bolton (66 de ani) a ales un artist roman pentru a-l insoti pe scena in cadrul concertelor pe care le va sustine in Romania, la Cluj-Napoca, pe 20 iulie, si la Bucuresti, pe 22 iulie.

- Fosta castigatoare de la “Romanii au talent”( Pro TV), Laura Bretan, le pregateste o mare surpriza fanilor sai. Micuta solista cu voce de aur va canta alaturi de Michael Bolton la Bucuresti, in aceasta vara, la Sala Palatului, informeaza click.ro. Solistul va concerta in Romania pe 20 Iulie, la Cluj-Napoca…

- Laura Bretan a devenit cunoscuta la „Romanii au talent”, unde a și caștigat marele premiu, dupa ce a cucerit publicul cu vocea ei. Solista le pregateste o mare surpriza fanilor sai. Ea va canta alaturi de Michael Bolton la Bucuresti, in aceasta vara, la Sala Palatului. Michael Bolton va concerta in…

- Michael Bolton va concerta in Romania pe 20 Iulie, la Cluj-Napoca (BT Arena - Sala Polivalenta) și pe 22 Iulie la Sala Palatului din București. Surpriza cea mare pentru publicul din Romania consta in faptul ca renumitul artist internațional va canta o piesa in duet cu romanca Laura Bretan, Finalista…

- Michael Bolton va concerta in Romania pe 20 Iulie, la Cluj-Napoca (BT Arena - Sala Polivalenta) și pe 22 Iulie la Sala Palatului din București. Surpriza cea mare pentru publicul din Romania consta in faptul ca renumitul artist internațional va canta o piesa in duet cu romanca Laura Bretan, Finalista…

- Ed Sheeran a cantat, miercuri seara, pentru prima data, la Bucuresti, in fata unei Arene Nationale pline, care a fredonat alaturi de el, artistul marturisind ca, atunci cand a inceput sa faca muzica, nu a crezut ca va iesi din tara sa natala. Cantaretul si-a inceput concertul la ora 21 fix, cu piesa…

- Acesta va fi al doilea concert pe care artistul il va sustine in Romania, dupa cel din 2015 de la Bucuresti. Robbie Williams se afla, in prezent, in turneu in Statele Unite, iar in iulie va concerta in cadrul festivalului British Summer Time. Robbie Williams, nascut pe 13 februarie 1974, a facut parte…

- Celebrul artist american Michael Bolton va susține doua concerte in Romania in aceasta vara, unul la Cluj-Napoca, pe 20 iulie, al doilea la București, pe 22 iulie. Pentru spectacolul din capitala, o categorie de bilete a fost deja epuizata. „Categoria IV de bilete, cea la prețul intreg de 228 lei (114…