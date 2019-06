Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mexican de Externe Marcelo Ebrard a declarat vineri ca se va întâlni în urmatoarele saptamâni cu reprezentanții din 19 țari într-o încercare de a consolida sprijinul pentru planul de a stopa imigrația ilegala catre Statele Unite, potrivit Reuters citat de…

- 'Saptamana viitoare ICE (Autoritatea federala de Imigratie si Granite din SUA) va incepe sa expulzeze milioane de straini ilegali care au intrat in mod fraudulos in Statele Unite', a indicat presedintele american. 'Ei vor fi trimisi inapoi la fel de repede precum au sosit', a adaugat el. Trump…

- Ebrard a precizat ca acest corp va fi compus din politia federala, militari ai infanteriei si marina. Ministrul a spus ca vor fi de asemenea trimisi la frontiera '825 de functionari ai Institutului National de Migratie'. Pana atunci, 'nu este suficient personal si aceasta este o mare problema' in…

- Masura desfasurarii Garzii nationale, confirmata la Washington de seful diplomatiei mexicane, Marcelo Ebrard, se adauga altor gesturi menite sa-l 'imbuneze' pe presedintele american Donald Trump. Totodata, autoritatile mexicane au decretat inghetarea conturilor bancare a 26 de traficanti de persoane,…

- Mexicul a decis trimiterea a 6.000 de membri ai Garzii Naționale la granița de sud, cu Guatemala, pentru a diminua fluxul de migranți care se îndreapta spre Statele Unite, a transmis joi Marcelo Ebrard, ministrul mexican de Externe, relateaza Mediafax, citând Reuters. „Am explicat…

- Fortele de securitate mexicane au retinut miercuri 420 de migranti, blocand avansarea unei caravane de circa 1.200 de migranti fara documente de calatorie care intrasera pe teritoriul tarii venind din Guatemala, cu intentia de a ajunge in Statele Unite, relateaza AFP. Interventia fortelor…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind închiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia în considerare trimiterea mai multor „soldați înarmați”, relateaza Mediafax citând Reuters. „O caravana…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…