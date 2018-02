Stiri pe aceeasi tema

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita nu a incercat sa se schimbe deloc, ba mai mult, este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata, scrie one.ro.

- Boberii prezenti la Jocurile Olimpice de la PyeongChang în proba masculina de dublu au avut programate joi, 15 februarie, doua antrenamente oficiale, pe pista de la Olympic Sliding Center din Alpensia.

- Curiozitati despre Valentine’s Day, de acum si de demult Valentine’s Day este ziua in care, in fiecare an, indragostitii din toata lumea isi fac cadouri dintre cele mai diverse, celebrand astfel dragostea care ii leaga, insa aceasta sarbatoare nu a avut dintotdeauna o importanta deosebita, ci…

- Mancati lent ca sa va feriti de kilogramele in plus Mancatul in ritm lent, dar si renuntarea la gustarile de dupa cina si evitarea meselor tarzii ar putea fi cheia catre prevenirea ingrasarii, sugereaza un studiu recent. Expertii au analizat informatii privind starea de sanatate a 60.000 de persoane…

- Deputata Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, sa se dezica de procurorii implicați in scandalul momentului și sa-i suspende din funcție.„Urmeaza…

- Plecarea Claudiei Pavel a creat un adevarat razboi in echipa Faimosilor de la Exatlon. Atat Diana Bulimar, cat si Anca Surdu au fost invinovatite de unii membri din echipa, chiar si de cantareata, deoarece o propusese spre eliminare.

- Rețelele de socializare au depașit demult forma unei simple platforme de comunicare și interacțiune. În ultimul timp acestea tot mai des sunt utilizate pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate, inclusiv pentru a gasi actele pierdute sau pentru a identifica proprietarii documentelor…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, joi, ca este increzator in privinta asistentei video pentru arbitraj (VAR), in contextul in care IFAB, organismul care se ocupa de stabilirea regulilor jocului de fotbal, va decide in martie daca sistemul va fi folosit la Cupa Mondiala din Rusia. “In…

- Mesajul transmis de Mirabela Dauer dupa ce a fost operata. Artista a postat pe contul de socializare, cateva cuvinte pentru fanii ei. Aceasta se afla in continuare sub supravegherea medicilor. „Am inteles multe, dar niciodata pe mine. Nu m-am inteles in nici o secunda. Am ales de atatea ori persoanele…

- Un anunt urcat pe un site de imobiliare a ajuns viral pe multe retele de socializare. Mesajul prezinta oferta unui actogenar care ar fi dispus sa lase mostenire o vila din Bucuresti, insa isi rezerva dreptul de uzufruct viager. A

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP. "Informatiile locale contribuie la crearea unei comunitati, pe internet si in viata reala",…

- Simona Halep a tinut sa-si linisteasca prietenii, dupa ce in presa a aparut o imagine cu ea pe patul de spital, cu perfuzia in mana. Tenismena le-a transmis un mesaj emotionant tuturor celor care i-au fost alaturi dupa infrangerea dramatica de la Australian Open.

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Telefoanele mobile și pierderea timpului în mod repetat pe rețelele sociale pot contribui la starea accea de nefericire a adolescenților, au indicat niște noi cercetari facute de specialiști. Cercetatorii au spus ca tinerii care au obiceiul sa joace jocuri pe calculator, sa-și…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui „simt…

- „Saptamana trecuta am anuntat o schimbare majora pentru a incuraja interactiuni sociale cu sens, cu familia si prietenii, in schimbul consumului pasiv. Ca rezultat, veti vedea mai putin continut public, inclusiv stiri, materiale video si mesaje publicate de companii. Dupa aceasta schimbare, ne asteptam…

- Mai multe zeci de mesaje de condoleanțe a fost scrise, astazi, pe rețeaua de socializare Facebook, in memoria barbatului din Abrud, care decedat, ieri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța Vartop, de pe raza județului Bihor. O femeie a scris ca este blocate ”intre șoc și tristețe”.…

- Meghan Markle și-a inchis toate conturile de pe rețelele de socializare. Palatul Kensington a confirmat acest lucru, in timp ce actrița americana a avut primul angajament oficial din acest an, alaturi de logodnicul ei, prințul Harry, relateaza BBC News. Meghan Markle a renunțat la Instagram, unde avea…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, si-a inchis toate conturile de pe retelele de socializare, urmand sa isi transmita mesajele online doar pe contul oficial al Palatului Kensington, resedinta oficiala a logodnicului ei, informeaza closermag.fr.

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Artistei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite...

- Fiecare mama este de parere ca are cei mai frumosi copii din lume, dar pentru o mama din California, acest lucru chiar pare sa fie adevarat. Jaqi Clements le-a facut un cont de Instagram fetitelor ei, Leth Rose si Ava Marie, iar acele cele doua micute au peste 193,000 urmaritori.

- Simona Halep, care acum este in China, la turneul de la Shenzhen, a postat un mesaj pe Facebook cu ocazia noului an. "La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!", a scris liderul WTA,...

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- Cu o jumatate de ora inainte de intalnirea care va avea loc la Palatul Victoria, premierul Mihai Tudose a tinut sa transmita "La multi ani!" celor care astazi isi sarbatoresc onomastica. "Cu prilejul sarbatorii Sfantului Ștefan le urez tuturor celor care iși serbeaza ziua onomastica multa sanatate,…

- In mesajul de Craciun, premierul Mihai Tudose le ureaza romanilor sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste, noteaza News.ro . “Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toti. In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi si sa…

- Printului Harry si actrita americana Meghan Markle si-a anuntat logodna luna trecuta si a declarat ca se vor casatori la biserica Saint George, din Castelul Windstor, potrivit Mediafax. Familia regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptie.…

- Prin asociatia Rezist Zurich, romanii din Elvetia protesteaza fata de modificarile aduse legilor Justitiei in Parlamentul Romaniei. Unul dintre membrii asociatiei, a vorbit la un post de radio din Elvetia despre pericolul instaurarii dictaturii in Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informatiile pe care le preiau de pe retelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justitiei. "Pentru cei care protesteaza,…

- Meghan Markle (36 de ani), logodnica Printului Harry al Marii Britanii, apare intr-un clip video in care ii povesteste celei mai bune prietene ale sale, pe cand avea doar 18 ani, ca ea si tatal ei „nu se afla in cele mai bune relatii“.

- Retelele de socializare joaca de asemenea un rol important in crearea presiunii asupra consumatorilor moderni. 65% dintre romanii intervievati au fost de acord cu afirmatia "Retelele de socializare ma fac sa cumpar mai mult decat as avea nevoie", in timp ce la nivel european, media celor care…

- Marcel Pavel a implinit 58 de ani, pe 4 decembrie, iar fanii acestuia i-au transmis la mulți ani. Și artistul a postat un mesaj pe contul de socializare. Marcel Pavel le-a mulțumit tuturor pentru prietenie și gandurile bune. Recent, acesta a dezvaluit lucruri mai puțin știute din viața lui. Marcel…

- Trupa Taxi a lansat piesa manifest ”O tara de oi care stau capra” VIDEO Trupa Taxi a lansat o noua piesa-manifest, intitulata ”O tara de oi care stau capra”, in care se subliniaza ideea ca romanii sunt umiliti și mințiți de cei aflați la conducerea țarii, fara sa faca nimic. "Suntem liberi sa…

- Recent, casa regala britanica a anuntat cand e nunta printului Harry. Acesta a cerut-o de nevasta pe actrita Meghan Markle, asa cum se zvonea de mai multe luni. Guvernul britanic a reusit sa irite populatiadupa ce a anuntat ca data nuntii Printului Harry nu va fi socotita drept zi libera nelucratoare.

- Cressida Bonas, fosta iubita a prințului Harry, a postat pe o rețea de socializare o imagine care a dat de gandit tuturor celor care au vazut-o. Tanara de 28 de ani despre care se vehicula candva ca va deveni soția lui Harry, s-a desparțit de acesta in anul 2014. La nici 24 de ore dupa vestea ca prințul…

- Zeci de utilizatori romani ai Facebook s-au plans ca au avut conturile blocate in urma protestelor de duminica. Rețeaua de socializare a explicat acum ca a fost vorba despre o eroare tehnica, relateaza BuzzFeed.com. O purtatoare de cuvant a Facebook a declarat ca „un numar de pagini au fost blocate…

- Doi turiști americani au fost arestați pe aeroportul Don Mueang din Thailanda, chiar inainte sa paraseasca țara. Ei au fost reținuți pentru ca și-au aratat fundul in fața unui templu. Chiar ei s-au dat de gol, dupa ce au postat fotografia pe rețelele de socializare, relateaza Bangkokpost.com. Cei doi…

- De ce va fi diferita nunta Printului Harry de cea a lui William Intreaga lumea va fi cu ochii atintiti spre nunta Printului Harry cu Meghan Markle in luna mai a anului viitor. Se anunta cel mai important eveniment de acest tip din ulltimii ani si, tinand cont ca se va da in direct la televizor, este…

- Lectie de solidaritate din partea elevilor constanteni in prag de 1 Decembrie. Peste 1000 de copii de toate varstele s-au mobilizat astazi si au transmis un mesaj pentru Romania prin intermediul unor flashmob-uri. Nu cunosc ei foarte bine ce reprezinta România sau ce partide politice se afla la…

- Co-starul lui Meghan Markle din serialul ”Suits”, actorul Patrick J. Adams, a tinut sa le transmita indragostitilor un mesaj public, chiar la cateva ore dupa ce acestia si-au anuntat logodna. Iar postarea lui din mediul online a starnit nenumarate reactii in randul internautilor.

- Co-starul lui Meghan Markle din serialul ”Suits”, actorul Patrick J. Adams, a tinut sa le transmita indragostitilor un mesaj public, chiar la cateva ore dupa ce acestia si-au anuntat logodna. Iar postarea lui din mediul online a starnit nenumarate reactii in randul internautilor.

- Parinții actriței, Thomas Markle și Doria Ragland, s-au declarat ''incredibil de fericiți pentru Meghan și Harry''. ''Fiica noastra a fost intotdeauna o persoana buna și iubitoare. Sa vedem uniunea ei cu Harry, cu care impartașește aceleași calitați, este o sursa de mare bucurie pentru noi, ca parinți". …

- Casa regala britanica a facut anunțul mult așteptat: prințul Harry și actrița americana Meghan Markle se casatoresc. Cei doi s-au logodit in urma cu o luna, in Londra, iar in primavara anului viitor urmeaza sa devina oficial soț și soție. Vedeta americana, cunoscuta pentru rolul din serialul Suits,…

- Nicoleta Guța a fost sarbatorita cu mare fast duminica, de ziua ei de naștere. Printre cei care i-au scris urari pe rețelele de socializare se numara și soțul ei, care i-a facut o declarație de dragoste impresionanta.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis sambata, 25 noiembrie a.c., un mesaj de condoleanțe Președintelui Republicii Arabe Egipt, domnul Abdel Fattah el-Sisi, in urma atacului terorist comis asupra unei moschei in nordul peninsulei Sinai, Egipt.„Condam cu fermitate atentatul…