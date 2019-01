Mesajul lui Liviu Dragnea. Ce promite pentru noul an Iata mesajul publicat de Liviu Dragnea pe Facebook cu doua ore inainte de trecerea in 2019, un an in care vor fi alegeri europarlamentare și prezidențiale: „Dragi romani, Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam națiunii romane demnitatea și increderea intr-o viața mai buna. Am spus acum doi ani tuturor sa indrazneasca sa creada in Romania, ca un guvern cu adevarat romanesc, prin scopuri și voința, le poate face o viața mai buna și se vede acest lucru! Am realizat multe in ultimul an și continuam sa cladim impreuna o țara a normalitații. Jocurile politice meschine pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am spus acum doi ani tuturor sa indrazneasca sa creada in Romania, ca un guvern cu adevarat romanesc, prin scopuri și voința, le poate face o viața mai buna și se vede acest lucru! Am realizat multe in ultimul an și continuam sa cladim impreuna o țara a normalitații”, a transmis Liviu Dragnea, adaugand:…

- Liviu Dragnea, șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, a scris pe Facebook un mesaj in care spune ca in noul an ”jocurile politice meschine pe care unii inca le practica nu mai au loc”. „Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam natiunii romane demnitatea si increderea intr-o…

- "Dragi romani, va doresc sa aveti parte de liniste si sanatate alaturi de cei dragi. Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos sa va bucure sufletul si sa va aduca belsug si voie buna in case!", a scris prim-ministrul Viorica Dancila, care incheie mesajul cu urarea "Craciun fericit!". MESAJE SMS…

- “La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire mai mult ca niciodata, are nevoie de curaj , de patriotism, de inima si de minte, are nevoie de intelepciunea pe care a avut-o acum o suta de ani . Doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra,…

- Corina Vințan a transmis un mesaj dupa ce Mihnea Constantinescu s-a stins. ”Mihnea Constantinescu, ne spuneam unul altuia Ingerasi, omul de care ma leaga 30 de ani de prietenie, diplomatul, invatatorul, binefacatorul, ultimul tehnocrat al Romaniei, un om care si-a dedicat viata Romaniei si…

- Binecunoscutul actor și moderator de televiziune Florin Calinescu a facut declarații dure la adresa situație politice din țara noastra. Florin Calinescu a facut un live pe contul sau de Facebook in care a vorbit despre Liviu Dragnea și partidul aflat la guvernare. „Ce a facut Dragnea zilele astea…

- Carmen de la Salciua abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Coboara Doamne pe pamant", un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in societatea romaneasca: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sanatatea noastra, uitam sa iubim, uitam sa fim…