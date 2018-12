Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu s-a rupt in minutul 52 al meciului decisiv cu Ungaria. Se pare ca ar fi vorba despre o ruptura de ligamente incrucișate. Jucatoarea CSM-ului a fost dusa de urgența la spital. Toate infruntarile din ziua decisiva + calculele LIVE sunt liveTEXT AICI. Sursele Gazetei susțin ca Ambros Martin…

- Adela Popescu numara zilele pana va deveni mama pentru a doua oara. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Adela Popescu a postat o fotografie cu burtica la vedere: „…sau cum sa intri zen la, probabil, ultima ecografie inainte de naștere :)”, a scris Adela…

- Cabral și-a pierdut bunica, in urma cu 36, 37 de ani, insa prezentatorul TV ii duce lipsa și astazi persoanei care a avut un rol important in viața sa. Pe pagina sa de Instagram, vedeta a publicat un mesaj emoționant in memoria bunicii sale, precum și o poza in care cei doi apar impreuna. „Au trecut…

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si asigura locul 1 si a nu depinde de jocul rezultatelor.

- Sorina Tirca, una din marile promisiuni ale handbalului romanesc, a intrat in atentia site-ului oficial al Federatiei Europene de Handbal. Jucatoarea de 19 ani a Coronei Brasov este vazuta ca un posibil viitor star al Romaniei, o handbalista chiar de talia mamei Marianei Tirca in...