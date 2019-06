Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, a precizat, luni, vizavi de criza politica din Republica Moldova, ca "nu exista instituția recunoașterii guvernului, exista recunoașterea unui stat". "Noi suntem preocupați ca exista o situație exploziva și vrem sa subliniem ca trebuie gasite modalitați…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Meleșcanu, susține varianta dorita și de Partidul Democrat controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc, in criza de la Chișinau. MAE roman considera ca singura soluție este cea a alegerilor anticipate in Republica Moldova.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ambasadorul României la Chisinau a fost prezent la întâlnirea presedintelui Igor Dodon cu ambasadorii statelor membre UE si ca el i-a spus sa se întâlneasca si cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc,…

- Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Maia Sandu, a depus sambata juramantul in fata Parlamentului reunit la Chisinau, relateaza site-ul unimedia.info. Curtea Constitutionala decisese deja ca legislativul nu isi mai poate exercita atributiile constitutionale, inclusiv…

- CHIȘINAU, 3 iunie – Sputnik. Partidul Socialiștilor a anunțat într-un comunicat de presa ca liderii acestei formațiuni au avut o întrevedere cu reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse pe domeniul dezvoltarii relațiilor comercial–economice cu Republica Moldova,…

- Ministerul de Externe de la Bucuresti a publicat lista sectiilor de votare din strainatate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova vor fi deschise 36 de sectii.

- Cei doi copresedinti ai blocului ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate, PAS, plus Partidul 'Platforma Demnitate si Adevar', PPDA), Maia Sandu si Andrei Nastase, au declarat ca socialistii au ales sa fie 'complici ai regimului (actual de la Chisinau) si sa mearga pe agenda lui (Vlad) Plahotniuc,…

- Decretul cu privire la convocarea primei ședințe a noului Parlament ar putea semna chiar in aceasta saptamana. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul unei intrevederi de lucru cu Ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan.