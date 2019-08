Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 16 ani, cautata la nivel national, a fost gasita, sambata, de catre un echipaj de jandarmi in centrul municipiului Buzau, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IJJ Buzau, Georgiana Naziru, jandarmii patrulau in zona, iar la un moment dat au fost sesizati de o…

- O fata de 15 ani din comuna Tamna, judetul Mehedinti, a plecat voluntar de la domiciliu, sambata dimineata, si nu a mai revenit. Politistii fac apel la cetateni pentru identificarea acesteia. Ea a fost pusa in urmarire la nivel national, scrie news.ro.La data de 10 august, in jurul orei 15:38,…

- O fata de 13 ani dintr-un sat din Alba este cautata de politisti dupa ce familia sa a reclamat, joi, ca minora a plecat in urma cu doua zile de acasa si nu a mai revenit, potrivit Agerpres. "Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele…

- Politistii din Ploiesti au fost sesizati de disparitia unei femei de 71 de ani care a plecat voluntar de acasa si nu s-a mai intors, informeaza, luni, IPJ Prahova, potrivit Agerpres.Citește și: Klaus Iohannis a semnat! El este noul ministru interimar al Educației "In aceasta seara (luni…

- O femeie de 27 ani din comuna mehedinteana Sisesti, care a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit, a fost data in urmarire nationala si consemn la frontiera, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti, autoritatile…

- Politistii galateni cauta o minora, de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa si nu a mai revenit, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 1 Politie Rurala Galati a fost sesizata, luni, cu privire la faptul…

- Polițiștii din Cluj cauta o minora in varsta de 14 ani, din Alexandria, județul Teleorman, care a plecat dintr-un centru social din Florești, județul Cluj, și nu a mai revenit. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a fost sesizat cu privire la faptul ca la data de 14 iunie a.c., in jurul orei 07.30,…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a provocat un grav accident rutier miercuri, pe DN 25, dupa ce a lovit in plin cu mașina, un barbat de 45 de ani din comuna Priponesti, care in cele din urma a murit. Șoferul, care era baut și nu avea permis de conducere, a fugit de la locul faptei. Polițiștii Serviciului…