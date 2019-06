Stiri pe aceeasi tema

- Viitorii parinți pot invața mai multe despre venirea pe lume a bebelușilor, dar și despre ingrijirea acestora la cursurile gratuite care le sunt oferite la Spitalul Universitar de Urgența din Capitala. Cursurile gratuite de puericultura de la Spitalul Universitar din București se adreseaza parinților…

- Preotul Mihail MIlea a fost operat ieri dupa-amiaza pe inima la Spitalul Fundeni dupa ce a suferit un infarct. Medicii chirurgi din Capitala i-au introdus doua stenturi pe inima. Apropiatii sai spun ca aseara starea parintelui era buna, era stabilizat si constient. Primele 48 de ore sunt mai dificile…

- Spitalul Elias a transmis un comunicat de presa in care a explicat de ce a fost transferat fostul președinte Ion Iliescu la Clinica CC Iliescu și care este starea de sanatate a acestuia. Purtatorul de cuvant al Elias explica in comunicat ca "Domnul Președinte Ion Iliescu, s-a adresat Clinicii de Cardiologie…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Elias din Capitala a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca Ion Iliescu s-a prezentat la unitatea spitaliceasca, luni, pentru un control periodic, insa medicii au decis sa-l transfere la Institutul C.C. Iliescu. Starea fostului președinte nu era grava, a spus medicul."Ion…

- Liviu Dragnea este internat la Spitalul Sanador din Capitala in urma unei crize dureroare in zona lombara. Liderul PSD are trei leziuni la coloana vertebrala. Una dintre ele este in zona cervicala, doua in...

- Liviu Dragnea a ajuns, ieri, la spital dupa conferința de presa pe care a ținut-o sambata la Snagov. Medicii i-au facut RMN, stabilind ca liderul PSD sa ramana internat, sub observație și tratament cateva zile pana starea lui se va stabiliza.Intre timp, doctorii decid daca este nevoie de interventie…

- Medicii de la clinica privata unde a nascut Andreea Balan au oferit noi informatii despre starea de sanatate a cantaretei si complicatiile aparute in timpul interventiei care au dus la stop cardio-respirator.

- Medicii au explicat care este starea cantareței Andreea Balan. Vedeta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Andreea Balan a devenit mamica pentru a doua oara luni, 4 martie. Ea a adus pe lume o fetița, Clara. Insa, in timpul nașterii, vedeta a suferit un stop-cardio respirator, dupa…