Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru a condamnat atitudinea de ieri din Parlamentul European a europarlamentarului botoșanean Mihai Țurcanu, care alaturi de colegii sai de la PNL, a votat impotriva Romaniei și romanilor.

- ”Monica Macovei, Cristian Preda și Siegfried Mureșan sunt adevarata moștenire a Președintelui Basescu in politica romaneasca. O mana de politicieni lipsiți de vocație europeana, care s-au folosit de funcțiile din Parlamentul European pentru a-și injosi țara, manipuland și exportand la Bruxelles conflicte…

- Monica Macovei, Cristian Preda și Siegfried Mureșan sunt adevarata moștenire a Președintelui Basescu in politica romaneasca. O mana de politicieni lipsiți de vocație europeana, care s-au folosit de funcțiile din Parlamentul European pentru a-și injosi țara, manipuland și exportand la Bruxelles…

- "Domnul europarlamentar roman a facut o serie de amendamente pe care le prezinta in Parlamentul European, si nu in alta parte. Din pacate, din ce am vorbit si cu colegii de la Bruxelles, au fost amendamente facute totusi in mod chiar si eronat, vizand alte linii de buget decat ar fi fost normal.…

- Corespondența din butoiul cu pulbere al Europei BUCUREȘTI, 3 oct — Sputnik, Daniela Porovaț. Aflata sub tirul acuzațiilor Europei, România se trezește din letargie și înțelege ca UE reacționeaza urât la adresa românilor doar pentru ca i s-a atras atenția…

- 'Am participat la Bruxelles la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, unde am avut ocazia sa vorbesc despre masurile adoptate la nivel guvernamental pentru promovarea reformelor in plan economic si social, pentru cresterea nivelului de trai…

- Antonescu a motivat decizia prin faptul ca vrea sa faca parte din Parlamentul European pentru ca urmeaza o legislatura interesanta. El nu a ratat ocazia de a-i ataca pe actualii si fostii lideri ai PSD, despre care afirma ca au facut si fac parte din ”organizatia oculta pe care o numim stat paralel”.…

- In luna octombrie, premierul Viorica Dancila a fost convocata in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația din țara noastra. Dupa aceea, europarlamentarii urmeaza sa voteze o rezoluție impotriva Romaniei. Dupa ce, miercuri, s-a votat demararea procedurilor pentru aplicarea Articolului 7 impotriva…