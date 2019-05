Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis apreciaza ca vizita Papei Francisc in Romania este "un prilej fericit de a aduce laolalta credinciosii crestini ortodocsi, romano-catolici si greco-catolici". Astfel, el va fi alaturi de Sanctitatea Sa la…

- Masuri de securitate fara precedent in toate locurile pe care le va vizita Papa Francisc. Prima oprire va fi la Bucuresti, unde sunt impuse restrictii de circulatie si se inchid scolile si gradinitele

- O cantitate mare de apa s-a scurs pe masinile din parcarea Sosiri a Aeroportului "Henri Coanda", din cauza unor lucrari necoforme la nivelulsuperior al parcarii, anunta Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care solicita posesorilor autoturismelor afectate sa anunte imediat personalul…

- Desi mai sunt doua luni pana la vizita Papei Francisc la Bucuresti serviciile secrete sunt deja in alerta. Asta pentru ca sosirea la Bucuresti a Sfantului Parinte impune un protocol de securitate de cel mai inalt grad, identic cu cel intalnit la o vizita a presedintelui Statelor Unite.

- Peste 170 de politisti vor asigura ordinea publica si siguranta in trafic duminica, in apropierea Stadionului "National Arena", unde se va desfasura meciul de fotbal dintre FCSB si CSU Craiova, relateaza News.ro.Citește și: Focuri de ARMA in centrul Capitalei: polițist AMENINȚAT cu un cuțit…

- Programul vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania a fost facut public de Administrația Prezidențiala. Sfantul Parinte se va afla la la Blaj in data de 2 iunie, duminica. Acesta va sosi pe Campia Libertații in jurul orei 10,30 și va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri…

- Cursa ROT151 cu destinatia Tel Aviv, care trebuia sa plece duminica seara de pe Aeroportul Otopeni, va fi intarziata, din cauza unei erori de imbarcare, urmata de debarcarea pasagerilor si verificari suplimentare de securitate, a informat Tarom.