Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cumpara tot mai multe autoturisme rulate. Un studiu efectuat in 2018 a concluzionat ca aproximativ doua treimi din mașinile SH comercializate in Romania au un istoric de daune stufos, chiar daca...

- Sunt din ce in ce mai multe masini la vanzare in Romania, iar alegerea este deosebit de dificila in conditiile in care majoritatea sunt aranjate ca pentru un salon auto. Desi arata perfect, unele dintre autoturisme sunt de fapt foste daune totale.

- Tatuajele cosmetice pot fi periculoase! Este motivul pentru care mai multe țari modifica legislația, astfel incat acest domeniu sa fie mai strict reglementat. In Danemarca, de exemplu, Ministerul Sanatații lucreaza la o noua legislație, care va fi gata in curand.

- Rezultatul este o DAUNA TOTALA oferita de catre asigurator, insa mecanicii din Marea Britanie ajung sa repare aceasta masina. Dupa impact nici motorul nu mai pornea, iar sistemul SRS Airbag a fost declansat complet pentru pasagerii din fata. In video nu se ofera…

- Rezultatul este o DAUNA TOTALA oferita de catre asigurator, insa mecanicii din Marea Britanie ajung sa repare aceasta masina. Dupa impact nici motorul nu mai pornea, iar sistemul SRS Airbag a fost declansat complet pentru pasagerii din fata. In video nu se ofera detalii despre…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.

- O soferita cu permisul luat de numai doua saptamani era sa produca o tragedie in trafic, din cauza unor caini. Pentru a evita patrupedele, tanara a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de o alta masina care circula regulamentar. Atat soferita cat si pasagerul din dreapta fata au fost dusi de urgenta…

- A fost cu adevarat o zi neagra pe caile rutiere din Botoșani. Ieri, dupa tragedia de la Corni, unde un tanar a murit carbonizat in mașina și accidentul de langa fosta fabrica de inghețata din municipiu, seara a urmat un altul.