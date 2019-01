Stiri pe aceeasi tema

- Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin „El Chapo“ Guzman, a inceput in noiembrie anul trecut la curtea federala din New York, acesta fiind acuzat de trafic si distributie de droguri. Guzman, caruia ii sunt aduse 17 capete de acuzare, a pledat „nevinovat“.

- Un vechi asociat al lui Joaquin "El Chapo" Guzman a declarat in fata judecatorilor ca Enrique Pena Nieto a luat mita 100 de milioane de dolari de la baronul drogurilor. Procesul impotriva sefului mafiot care a inceput in luna noiembrie, la New York, continua cu dezvaluiri șocante. Martorul Alex Cifuentes…

- Fostul presedinte mexican Pena Nieto ar fi acceptat mita in valoare de 100 de milioane dolari de la celebrul lord al drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman (foto), liderul cartelului Sinaloa, potrivit declaratiilor facute de un martor in fata judecatorilor americani, informeaza postul BBC News, potrivit…

- Fostul președinte mexican Peña Nieto ar fi acceptat mita în valoare de 100 de milioane dolari de la celebrul lord al drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman, liderul cartelului Sinaloa, potrivit declarațiilor facute de un martor în fața judecatorilor americani, informeaza…

- Fostul presedinte mexican Pena Nieto ar fi acceptat mita in valoare de 100 de milioane dolari de la celebrul lord al drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman, liderul cartelului Sinaloa, potrivit declaratiilor facute de un martor in fata judecatorilor americani, informeaza postul BBC News.

- Incepe procesul lui ”El Chapo”, liderul celui mai puternic cartel de droguri din lume. Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin “El Chapo” Guzman, care a fost extradat din Mexic la inceputul anului 2017, va incepe luni la curtea federala din New York, acesta…

- Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin “El Chapo" Guzman, care a fost extradat din Mexic la inceputul anului 2017, va incepe luni la curtea federala din New York, acesta fiind acuzat de trafic și distributie de droguri, relateaza Reuters, citat de Mediafax.