Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Mega Image Aerogarii, Sisesti 1 si Sisesti 2 vor fi inchise sambata, dupa ce opt angajati ai retailerului au decedat si alti 7 au fost raniti in accidentul rutier produs in Ialomita.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT"In…

- ”Anunțam cu regret faptul ca, in dimineața zilei de astazi, am pierdut opt colegi și alti șapte sunt raniti in ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019. Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Ialomița, accidentul a fost provocat de faptul ca, șoferul…

- 10 persoane au murit, iar sapte au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. S-a intamplat pe DN2A Slobozia-Urziceni. Din primele informatii, de vina a fost soferul TIR-ului, care a intrat pe contrasens. Ranitii au fost dusi la spitale din Slobozia si Bucuresti. In…

- Microbuzul implicat în tragedia petrecuta pe DN2A venea de la Munteni Buzau și se îndrepta catre București. Toate cele zece persoane decedate aveau domiciliul în județul Ialomița.

- Una dintre victimele accidentului produs sambata dimineata in judetul Ialomita este adusa cu elicopterul la Bucuresti. Celelalte victime transportate la spitale din Capitala au suferit rupturi de splina, politraumatisme, plagi faciale si fracturi, conform datelor prezentate de catre ministrul Sanatatii.

- Un barbat internat intr-un spital din Capitala a fost gasit mort intr-un pasaj, dupa ce a plecat din spital fara ca cineva sa observe lipsa acestuia. Nepoata lui a postat un mesaj pe contul de socializare și a explicat ce s-a intamplat, cerand dreptate in cazul unchiului sau. „Unchiul meu a disparut…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a scris, miercuri, pe Facebook, ca soluția gasita de primarul Gabriela Firea pentru introducerea unei viniete in Capitala, pentru reducerea poluarii in București ar fi buna daca ar exista și investiții prealabile, potrivit Mediafax.”Asta se intampla, cand Romania…

- Miercuri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, masinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete. Masinile sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate, nu vor avea acces…