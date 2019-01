Marius Oprea: În spatele partidului lui Cioloș este anchetatorul meu de la Securitate Marius Oprea a dezvaluit ca persoana care este in spatele formațiunii politice a lui Dacian Cioloș se afla fostul maior de la Direcția de cercetari penale, Alexandru Iordache, cel care l-a și anchetat. "Nu aveam de unde sa știu atunci nu numai cita dreptate aveam, dar și ca pentru mine "eminența cenușie" din spatele partidului condus de Dacian Cioloș este de fapt o mai veche cunoștința: anchetatorul meu de la Securitate, fostul maior de la Direcția de cercetari penale, Alexandru Iordache. Probabil acesta a ținut ca Dacian Cioloș sa nu divulge numele fondatorilor partidului", scrie Marius Oprea. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

