Marius Budăi: Din primele verificări rezultă că Sorina are o stare generală bună. Instanţa decide ce se întâmplă "Sorina a fost vazuta de specialistii in asistenta sociala. Zilele astea noi am stat in contact permanent cu familia, cu care s-a discutat, ne-a informat zilnic ce medici specialisti o consulta pe fetita, ba de la spitale de stat, ba de la spitale private. Astazi specialistii de la asistenta sociala au stat de vorba cu fetita, iar din primele verificari rezulta ca are o stare generala buna.(...) Cand a fost la IML s-a recomandat sa mearga la un pediatru", a explicat Budai.



Intrebat ce se va intampla cu fetita in cazul in care procedura de adoptie va fi anulata, ministrul Muncii a precizat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus, marți, referitor la cazul copilului din Mehedinți luat de acasa cu mascații, dupa ce a fost adoptat de un cuplu de romani din SUA, ca fetița de 8 ani este consiliata incepand de marți și de catre un specialist din cadrul asistenței sociale. Dancila a mai afirmat ca…

- Premierul Viorica Dancila a transmis marti ca a primit rapoarte de la Ministerul Muncii si de la MAI cu privire la modul in care s-a actionat in cazul fetitei din Baia de Armama. Ministrul a mai spus ca fetita este consiliata de specialisti din cadrul Directiei de Asistenta Sociala. „Anchetele vor continua…

- Tribunalul Mehedinți și-a declinat Judecatoriei Drobeta-Turnu Severin competența de soluționare a cererii Parchetului General privind emiterea unei ordonanțe președințiale prin care sa-i fie interzisa plecarea din țara a Sorinei, fetița din Baia de Arama adoptata de niște romani stabiliți in SUA. Avocatul…

- "As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii si Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul in care s-a actionat, dar si la masurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentantii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca anchetele in cazul fetitei de la Baia de Arama vor continua pentru ca mai sunt multe intrebari care trebuie sa primeasca un raspuns. "As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul…

- Parinții adoptivi ai Sorinei, fetița de etnie roma din Mehedinți, se declara uimiți de solicitarile procurorului general al Romaniei, Bogdan Licu, pe care le considera neintemeiate, spunand ca ia in calcul sa dea in judecata statul roman la CEDO. „Este greu sa spun ce se va intampla, dar cred ca toata…

- Parchetul General cere Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei definitive de adopție internaționala a Sorinei, fetița adoptata de o familie de romani stabilita in SUA. Totodata, instituția a facut și o cerere de ordonanța președințiala pentru a interzice parinților adoptivi plecarea din Romania impreuna…

- Bogdan Licu, procurorul general al Romaniei, a cerut anchetarea procuroarei care a bruscat-o pe fetița din Mehedinți saltata cu mascații. PICCJ va demara și o ancheta pentru a lamuri coordonarea activitații de efectuare a percheziției domiciliare din Baia de Arama.”Avand in vedere aspectele…