- Elena Merisoreanu a fost invitata lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii Agentia VIP. Vedeta a vorbit despre ultima sa perioada in care nu s-a simtit excelent. A intampinat probleme de sanatate la urechi.

- Actrița de telenovele Joana Benedek și-a amintit de anii copilariei și a facut publice cateva ipotaze cu ea din acele vremuri. Romanca Joana Benedek a dat publicitații cateva imagini care dateade pe vremea cand aceasta era doar o copila. Vedeta, in varsta de 47 de ani, era foarte frumoasa inca de mica.…

- Actrița Salma Hayek s-a gandit la fanii ei odata cu sosirea noului an. Vedeta le-a facut urari dintr-un pat decorat ca pentru sarbatori. Cocoțata in pat – așa apare Salma Hayek intr-o fotografie pe care a postat-o pe contul sau de Instagram pentru a le face urari de Anul Nou admiratorilor ei. In imaginea…

- Majda, una dintre cele mai frumoase prezentatoare de la noi, este mereu cu zambetul pe buze xi pregEtitE sE-i facE xi pe altii sE inteleagE ce conteazE de fapt in viatE. Prezentatoarea de la "Agentia VIP", le-a transmis oamenilor cateva cuvinte cu adevErat emotionante, pe contul ei de Instagram.

- Paula Chirila a facut noi declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește cu Adrian, un barbat care este cu 16 ani mai tanar ca ea. Actrița Paula Chirila este foarte fericita alaturi de Adrian, noul ei iubit. Vedeta a vorbit despre relația lor la o emisiune de televiziune. „E foarte romantic.…

- Sore este mama unei fetițe superbe, in varsta de 3 ani și una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Vedeta a povestit despre relația speciala pe care o are cu mama și tatal ei. Sore a vorbit despre relația pe care o are cu familia ei și cat de importante sunt sarbatorile pentru ea. „Pana la…

- Pe celebra și frumoasa moderatoare de la Antena Stars, Majda Aboulumosha, toata lumea o știe, dar ceea ce nu multi oameni știu este faptul ca vedeta are o sora pe care o iubește foarte mult, iar cele doua sunt extrem de apropiate.