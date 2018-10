Marea Britanie intenţionează să-şi extindă reţeaua diplomatică după Brexit Marea Britanie urmeaza sa angajeze inca 1.000 de persoane in cadrul personalului diplomatic deoarece isi propune sa-si extinda legaturile cu tari din intreaga lume dupa Brexit, potrivit unor extrase dintr-un discurs pe care ministrul britanic de externe Jeremy Hunt il va rosti miercuri, relateaza Reuters. Aceste masuri includ 335 de noi posturi in strainatate, 328 la Londra si 329 de noi posturi cu angajati locali in intreaga lume. De asemenea, vor fi create 12 posturi noi, ambasade sau misiuni, intre care o noua ambasada la Djibouti si biroul din Ciad va fi avansat la gradul de ambasada. "Valorile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada rusa in Marea Britanie a transmis ca Londra depune eforturi energice in sprijinul adoptarii de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Moscovei, scopul acestei actiuni fiind de a submina relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza agentia de stiri Tass, potrivit Mediafax."Am…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Curtea Suprema a Scotiei a decis vineri, in urma apelului unui grup de petitionari proeuropeni, sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a stabili daca decizia Regatului Unit de a iesi din UE poate fi revocata unilateral de acesta, transmit Reuters si BBC News. Decizia Curtii…

- Liderii Uniunii Europene au convenit ca aceasta nu isi modifice pozitia fata de regulile de acces la piata unica in negocierile pe care le poarta cu Marea Britanie cu privire la Brexit, a indicat joi, la Salzburg, sefa guvernului german, Angela Merkel, transmit dpa, Reuters si AFP. 'Am…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la o conferinta in Slovenia, ca este realist ca un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE sa fie incheiat in 6-8 saptamani, a anuntat ambasada britanica la Ljubljana, potrivit Reuters. ''Cred…

- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, scrie Agerpres. Acesta este cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenţa Marii Britanii la blocul comunitar după referendumul…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…