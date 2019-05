Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Marcel Ciolacu, președinte PSD Buzau, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care vorbește despre importanta atragerii de fonduri europene. „Am considerat mereu ca buzoienii merita mai mult și ca au dreptul sa traiasca intr-un județ european. Pentru a ne atinge acest obiectiv, am promis…

- In trei ani de mandat, administratorii din Aiud au depus proiecte pe fonduri europene in valoare de peste 87 de milioane de euro. Doar in aproximativ trei ani de mandat, administrația locala a municipiului Aiud a reușit sa atraga prin diversele proiecte europene depuse peste 42.835.214 euro, care au…

- Ca in fiecare an din 1971 incoace, pe 8 aprilie se celebreaza Ziua internationala a romilor. Scopul acestei zile este de a celebra cultura romilor si de a sensibiliza populatiile la problemele cu care se confrunta romii. Cu acest prilej, deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a facut un indemn si…

- Nicolae Robu s-a laudat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca municipalitatea a pregatit proiecte europene in valoare de sute de milioane de euro. Doar Direcția Edilitara a Primariei Timișoara ar avea mai multe proiecte care se ridica la aproape 300 de milioane de euro.…

- Rovana Plumb a fost prezenta la Arad la o intalnire cu primari, reprezentanti ai mediului de afaceri si alti beneficiari de fonduri europene, in urma careia a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in judetul Arad sunt semnate si sunt in implementare 991 de contracte cu finantare europeana, cu…

- Valoarea totala a proiectelor contractate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest a depașit 500 de milioane de euro. Astfel, pana in prezent, la nivelul regiunii au fost contractate 388 proiecte, cu o valoare totala de 501,62 milioane euro, din care 407,98 milioane euro reprezinta…

- Un consilier local din Țicleni vrea referendum pentru ca orașul sa revina la statutul de comuna. Constantin Branescu vrea ca referendumul sa aiba loc in 2020. Cu toate ca Țicleni este oraș de ani buni, numeroase gospodarii nu au acces la canalizare, iar impozitele și taxele locale sunt mai mari. Țicleni…

- Ministrul Culturii, Valer Daniel Breaz, i-a indemnat luni pe primarii prezenti la Adunarea generala a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) sa depuna proiecte pentru obtinerea de fonduri europene, mentionand ca specialistii din minister vor oferi sprijin pentru accesarea acestor linii de finantare.…