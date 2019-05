Maratonul de ciclism cross country – traficul rutier, restricționat în capitală Pentru buna desfașurare a maratonul de ciclism cross country “Prima evadare” care se desfașoara astazi in capitala, traficul rutier va fi restricționat, transmite Brigada Rutiera București. De asemenea, se solicita conducatorilor de autovehicule sa reduca viteza, sa circule cu prudenta in momentul in care se deplaseaza pe langa grupurile de biciclisti si sa respecte semnalele politistilor rutieri. „Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate trecerii, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

