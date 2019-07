Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul meciului cu Manchester City, de duminica, din Community Shield (Supercupa Angliei), nu va avea nicio influenta asupra evolutiei lui Liverpool in noul sezon competitional, a declarat antrenorul ''cormoranilor'', Juergen Klopp. ''Pentru mine nu este nimic…

- Jurgen Klopp (52 de ani), antrenorul lui Liverpool, a inceput deja razboiul psihologic cu Manchester City inaintea startului noului sezon. Liverpool și Manchester City se pregatesc pentru primul meci oficial al anului, Community Shield, programat pe 4 august la Londra. Managerul „cormoranilor" afirma…

- Jose Mourinho (56 de ani) nu crede ca Jurgen Klopp (51 de ani) merita distincția de cel mai bun antrenor al anului. Liverpool, condusa de neamțul Jurgen Klopp, a fost aproape de o „dubla" istorica: titlul in Anglia și Liga Campionilor. Au triumfat in competiția organizata de UEFA, dupa o finala cu Tottenham,…

- Manchester City a cucerit și ultimul trofeu intern, dupa cea mai neta victorie dintr-o finala de Cupa Angliei in 116 ani: 6-0 cu Watford. Pep Guardiola a mai caștigat un trofeu, are unica "tripla" din istoria Angliei, Premier League - Cupa - Cupa Ligii, plus Supercupa, la inceput de sezon. ...

- Frustrarea e ca la ea acasa in randul suporterilor lui Liverpool, dupa ce echipa preferata a ratat titlul in Premier League in detrimentul lui Manchester City. Manchester City a devenit campioana in Anglia, avand un avans de doar un punct fața de Liverpool, iar fanilor „cormoranilor" nu le vine sa…

- Tottenham - Liverpool și Chelsea - Arsenal sunt finalele europene din acest sezon. Fotbalul din Anglia a revenit in varful ierarhiei pe fondul luptei aprigi dintre Pep Guardiola și Jurgen Klopp. Manchester City și Liverpool au dus lupta pentru titlul din Premier League pana in ultima etapa ( detalii…

- Manchester City, un punct și patru goluri in plus, e favorita in Premier League, dar Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, anunța: „Putem bate pronosticurile inca o data". Maine se decide cel mai pasionant sezon din istoria Premier League. Cu doua echipe fenomenale, Manchester City și Liverpool, care…