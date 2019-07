Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Stratan si Radu Sirbu, doi dintre cei mai talentati artisti de peste Prut, isi unesc fortele pentru o colaborare unica. Cu performante inedite, zeci de premii, recorduri si experienta muzicala de aproape 20 de ani, cei doi tatici au compus pentru Cezar, mezinul familiei Stratan, si Eva Maria,…

- Dupa single-ul de debut, „Thinking about us” și piesa „Rose on fire” cantata alaturi de Vibe Drops și Chris Grey, Yanna revine cu un nou single, „Otra vez”. Piesa este compusa chiar de Yanna, impreuna cu DJ Take și produsa in studioul TunedIn Records. Videoclipul a fost filmat la studiourile din Buftea…

- Ellie Goulding ne surprinde cu piesa „Hate Me”, o colaborare inedita cu Juice WRLD, celebrul rapper american, al carui album de debut, „Death Race For Love”, a fost #1 in clasamentul Billboard 200. „Hate Me” este un material ce iți ramane instant intiparit in minte. Redand punctul de intalnire dintre…

- Dupa doua colaborari de succes alaturi de Ioana Ignat și o piesa alaturi de Amna, Edward Sanda revine cu un nou single – ”Nimeni ca noi”. “Nimeni ca noi este o piesa ce-ți da o stare de bine, un vibe pozitiv, iar versurile vorbesc despre acea iubire tinereasca, jucausa, cand totul e frumos și nimic...…

- Mabel lanseaza „Mad Love”, single-ul principal extras de pe mult-așteptatul sau album de debut, „High Expectations”, a carui lansare va avea loc pe 2 august. Lansarea piesei „Mad Love” succeda hit-ul „Don’t Call Me Up”, care a transformat-o pe Mabel intr-un veritabil fenomen internațional. Noul material…

- Piesa de șah a fost cumparata în anul 1964 de un comerciant de antichitați din Scoția la un preț de 6 dolari. Dupa moartea barbatului, familia a hotarât sa scoata la vânzare mai multe obiecte din casa și s-a dovedit ca piesa de șah face parte din colecția „Lewis Chessmen”,…

- Imediat dupa anunțarea turneului de pe Coasta de Vest – care se bucura de o producție speciala, asigurata de echipa din spatele unor artiști precum Kendrick Lamar, Drake, Migos, Khalid, Juanes uimește pe toata lumea și lanseaza o piesa extraordinara, „Querer Mejor”, in colaborare cu Alessia Cara. Alaturarea…

- In prag de vara, Cleopatra Stratan lanseaza o noua piesa, „dulce” si cu „vino-ncoace” – Chocolata. Cu versuri in limba romana si spaniola, piesa este compusa de Claudia Suteu si produsa in studiourile Famous Production. „Piesa #Chocolata este una din piesele mele preferate. Are refrenul in spaniola,…