Lucrarile de modernizare a Parcului „Tineretului” din Sebeș progreseaza destul de lent iar in aceste zile lucrarile se desfașoara in ritm de melc… In aceasta dimineața muncitorii de pe șantier puteau fi numarați pe degetele de la o mana iar utilajele erau oprite. Cel mai probabil lucrarile vor fi reluate cu mai mult entuziasm și pofta de munca dupa minivacanța care se apropie. Primaria Sebeș a alocat 6.012.690 de lei revitalizarii Parcului Tineretului și Lacului, puncte de relaxare și agrement importante in viața cotidiana a municipiului. Contractul a fost atribuit S.C. Elis Pavaje S.R.L., singura…