- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale.Masura este propusa pentru ”automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor bancare…

- Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala pune la dispoziția contribuabililor, in sediile unitaților fiscale teritoriale, calculatoare destinate auto-servirii pentru a facilita indeplinirea...

- ANAF anunta: peste un milion de contribuabili sunt inrolati in Spatiul Privat Virtual. Spatiul Privat Virtual (SPV) inregistreaza, incepand cu luna aprilie, peste un milion de utilizatori, care s-au inrolat in aplicatie de la lansarea acesteia, in anul 2014. Serviciul Spatiul Privat Virtual este usor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va publica la finalul lunii aprilie lista datornicilor care nu si-au platit obligatiile fiscale pana in trimestrul 1 din 2019. „Lista rusinii” este reglementata de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala organizeaza in intreaga țara, in luna aprilie, 133 de intalniri cu contribuabilii. Dintre acestea, 16 sunt organizate in colaborare cu organisme profesionale si alte institutii publice. Principala tema abordata de specialiștii ANAF va fi „Spațiul Privat Virtual-…