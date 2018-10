Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Gigel Stirbu, presedintele Comisiei de cultura din Camera, face apel la ministrul Culturii, in contextul prabusirii locuintei in care s-a nascut sculptorul Constantin Brancusi, sa ia masuri pentru salvarea patrimoniului cultural national. Intr-un comunicat remis vineri AGERPRES, Stirbu…

- Am aflat cu stupefactie ca locul in care s-a nascut unul dintre cei mai mari artisti ai Romaniei si ai lumii intregi, Constantin Brancuși, din Hobița, s-a prabușit definitiv. Fusese coteț de gaini, vanduta pe un cal și 500 de lei. Pereții, sprijiniți cu barne de lemn, au cedat. In 1971, comuniștii…

- "Am citit cu durere in suflet despre prabușirea ultimelor vestigii ale Casei de la Hobita, cea in care s-a nascut marele Constantin Brancusi și, care, din pacate, se afla de foarte mult timp intr-o stare avansata de degradare. Construcția in paragina este proprietate privata și, din acest motiv,…

- Casa in care s-a nascut una dintre cele mai luminate minți ale neamului nostru, Constantin Brancuși, din Hobița, s-a prabușit definitiv. Fusese coteț de gaini, vanduta pe un cal și 500 de lei. Pereții, sprijiniți cu barne de lemn, au cedat. Statul roman nu a putut interveni, fiind vorba despre o proprietate…

- O suta de baloane cu aer cald au plutit pe cerul Maramureșului, in cadrul unui eveniment dedicat Centenarului. Baloanele viu colorate reunesc echipaje din 28 de țari europene și s-au desprins de sol in localitatea Rogoz, din Țara Lapușului. „Ne-am dorit foarte mult sa organizam evenimentul acesta in…

- Peste 99% dintre vizitatorii expoziției prezentate de Romania la Bienala de Arhitectura de la Veneția, al carui concept a fost construit in jurul spațiilor libere din jurul blocurilor, au fost cuceriți de șotron. România participă anul acesta la cea de-a 16 ediție a Bienalei de la Veneția…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a subliniat sambata, la receptia de 14 Iulie, ca Franta are nevoie de "o Europa care protejeaza cetatenii", Romania fiind "un partener de prim-plan" in acest proiect. Diplomatul a vorbit, la evenimentul de la ambasada, despre apropierea…