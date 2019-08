Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, dupa un 1-1 acasa cu scoțienii, invinge Celtic cu 4-3, dupa un meci incredibil care a inmarmurit tribunele și a facut sa iasa foc din pixurile ziariștilor britanici, furioși pe jucatorii lor, pe antrenor, pe viața, pe fotbal. In Romania, dușmanul de moarte al lui Dan Petrescu, Gigi Becali,…

- CELTIC GLASGOW – CFR CLUJ 3-4. Victorie de senzatie pentru campioana Romaniei. PLAY OFF cu SLAVIA PRAGA CFR Cluj s-a calificat, marti, in play-off-ul Champions League, dupa ce s-a impus cu 4-3 in meciul retur cu Celtic Glasgow, dupa 1-1 in Gruia. Campioana Romaniei va juca pentru un loc in grupe cu…

- Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a remizat, vineri, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Guangzhou R&F, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Chinei, anunța news.ro.Citește și: Un expert criminolog sparge gheața! Are la indemana un astfel de om, cu un intelect…

- Campionatul Ligii a IV-a sucevene a continuat la finele saptamanii trecute cu meciurile etapei a XXVI-a. In derby-ul rundei, Juniorul Suceava si Viitorul Liteni au incheiat nedecis, pe stadionul Itcani. Gazdele au deschis scorul in minutul 35, prin internationalul Under 16 Sebastian Nechita, care a…