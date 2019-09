Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata. Intrebat la Antena 3 daca vor fi probleme cu plata pensiilor in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, Budai a raspuns: In ceea…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea Opoziției, pentru a dezbate Legea recursului compensatoriu. Comisia lucreaza in paralel cu plenul, urmand ca ulterior Legea sa fie abrogata, informeaza Mediafax.Deputații au votat intrunirea Comisiei juridice…

- "Curtea Constitutionala a Romaniei a transmis, miercuri, 17 iulie 2019, Camerei Deputatilor si Senatului, hotararea nr.2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019 si la confirmarea rezultatelor acestuia.…

- Primarul din Bacau, Cosmin Necula, a fost trimis in judecata pentru finanțarea din fondurile Consiliului Local a doua asociații non-profit. Procurorii DNA susțin ca primarul Necula, alaturi de viceprimarul Dragos Daniel Stefan, au determinat consilierii locali sa acorde fonduri nerambursabile cu incalcarea…

- Legea privind votul in diaspora a fost adoptata, luni, de plenul Senatului, dupa ce s-au dat doua voturi. La primul, proiectul nu intrunise numarul necesar de voturi favorabile pentru a fi adoptat. Initial, s-au inregistrat 68 de voturi „pentru” si 15 abtineri, insa erau necesare 69 de voturi…

- Invitatul la emisiunea ”Sinteza zilei”, ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit despre Legea pensiilor, adoptata miercuri de Camera Deputatilor și care pune in acord vechile prevederi cu recentele decizii ale Curtii Constitutionale.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a validat joi rezultatul referendumului national din 26 mai, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Sursele citate au mentionat totodata ca au fost respinse si cele cinci contestatii referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului.…

