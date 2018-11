Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 23 NOIEMBRIE 2018. Luna plină în Gemeni!

Aceasta Luna plina de noiembrie a fost numita din vremuri stravechi si LUNA CASTORULUI pentru ca este perioada din an in care castorii devin foarte activi, construindu-si barajele de iarna in pregatirea sezonului rece. Castorul… [citeste mai departe]