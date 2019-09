Laura Codruţa Kovesi, procuror-şef european. Maria Grapini: Acest lucru este foarte straniu! "Eu respect votul, si-au asumat ce au votat. Eu am informat, la momentul respectiv, ca Laura Codruta Kovesi a fost demisa de presedinte. Nu se poate ca un presedinte sa demita o persoana, demiterea inseamna clar ca nu si-a facut treaba, si sa o propuna intr-o functie superioara. Pentru mine asta este foarte straniu, dar m-am obisnuit cu contrazicerile domnului Iohannis. Daca statele si-au asumat, o sa vedem ce o sa spuna atunci cand vor sa faca acea introducere a unei noi conditionalitati si anume functionarea statului de drept pentru un nou cadru financiar. Ce mai pot sa spuna despre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

