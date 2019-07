Aeroportul Internațional „George Enescu”, fiind regie autonoma, funcționeaza in subordinea Consiliului Județean, prin urmare deciziile și documentele finaciar-contabile trebuie prezentate și aprobate in plenul acestuia. Ultimele hotarari care vizau RA Aeroportul Internațional au avut ca obiect bugetul regiei și inființarea unei comisii de selecție pentru evaluarea finala a candidaților propuși ca membri ai Consiliului de […] Articolul Laude de la PNL pentru directorul Aeroportului Bacau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .