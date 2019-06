Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este 'de ani de zile' victima a atacurilor cibernetice americane, a afirmat marti Kremlinul, dupa dezvaluirile facute de publicatia New York Times, potrivit careia Statele Unite si-ar fi intensificat intruziunile informatice in reteaua electrica rusa, informeaza AFP potrivit Agerpres. …

- Iranul nu va porni un razboi impotriva niciunei tari, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce Statele Unite au anuntat desfasurarea de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu. Temerile unei confruntări între Iran şi Statele Unite au crescut după atacurile asupra…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, luni dupa-amiaza, in legatura cu dezvaluirile cotidianului american The New York Times privind actiuni informatice ale serviciilor secrete americane asupra Rusiei, constatand ca "razboiul cibernetic" este o "posibilitate"."Daca se poate presupune…

- Secretarul american pe Energie Rick Perry a spus marți ca un proiect de lege privind sancționarea companiilor implicate în proiectul Nord Stream 2 va fi publicat în curând. Kremlinul a raspuns, la rândul sau, ca sancțiunile pe care Statele Unite intenționeaza sa le aplice companiilor…

- Kremlinul a afirmat marți ca sancțiunile pe care Statele Unite intenționeaza sa le aplice companiilor implicate in proiectul Nord Stream 2 ar reprezenta un act de competiție neloiala și vor fi percepute ca ceva inacceptabil pentru Rusia și alte state europene, relateaza Reuters potrivit mediafax.…

- Presedintii din Rusia si China, Vladimir Putin si Xi Jinping, au catalogat, în cursul unei întrevederi desfasurate la Beijing, drept inacceptabile presiunile Statelor Unite în sensul înlaturarii Administratiei din Venezuela, anunta Kremlinul, conform agentiei de presa Tass, preluata…

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. „Trenul va sosi în stația Hasan dimineața, apoi se va îndrepta spre Ussuriysk, iar de acolo va merge pâna la Vladivostok. Traficul de tren în regiune respecta orarul de astazi. Orarul poate fi ajustat în timp ce trenul blindat…