Kovesi, grad profesional. Ionuț Popescu: A urcat două trepte doar din pix In prima parte a postarii, fostul ministru a punctat modul in care Laura Codruța Koveși a avansat in gradul profesional. ''1. Dupa ce a fost revocata din funcție, LC Kovesi, ca sa nu fie obligata sa se intoarca la Sibiu, pentru ca acela era gradul ei profesional, a cerut CSM sa-i recunoasca gradul de procuror de Parchet General, fara examen. Adica, sa urce doua trepte doar din pix, nu prin examene, așa cum e cazul celorlalți muritori de rand.

Oricat ii este de favorabila secția de procurori a CSM, și aceștia s-au jenat sa ignore legea in asemnea hal și i-au respins solicitarea.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in procesul in care Elena Udrea solicita anularea condamnarii primite in dosarul “Gala Bute”, fiind ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca partidul pe care il conduce este, in acest moment, singura forta politica ce are capacitatea de a reprezenta Romania la nivel european, in contextul esecurilor inregistrate, in opinia sa, de formatiunile politice aflate in prezent la guvernare.Citește…

- 24 de primarii din Salaj, Consiliul Judetean, doua societati comerciale din subordinea municipalitatii si o alta din subordinea administratiei judetene au intrat in vizorul auditorilor Curtii de Conturi, care au verificat modul in care acestea au gestionat banul public in cursul anului 2017.

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Agenția Naționala de Administrare Fiscala – aparat propriu, prevazuta a fi realizata in perioada 23 august 2017-30 noiembrie 2017, a fost finalizata in data de 22.06.2018, se arata intr-un raport al Curții…

- Noul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu - Buica a decis sa suspende toate controalele institutiei, privind subventiile primite de partidele politice in 2017 si 2018. Acestea vor fi reluate impreuna cu Curtea de Conturi. "Verificarile efectuate de catre departamentul…

- "Avand in vedere ca, in urma nenumaratelor mele solicitari, scrise si verbale, adresate doamnei Doina Gradea, presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune, in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aceasta nu a dorit sa ofere un raspuns…

- Minutul de interceptare costa 2,57 lei, iar ora de filaj este 314 lei, se arata intr-un document transmis de DNA Brașov instanței, in dosarul retrocedarilor ilegale in care sunt vizați Paul al Romaniei, Dan Andronic și Remus Truica. Avocații spun ca e firesc sa existe un control al Curții de Conturi.Procurorii…

- Fiul premierului Viorica Dancila, Victor-Florin Dancila, este angajat la Curtea de Conturi in funcția de consilier la cabinetul unui vicepreședinte al Autoritații de Audit. Cei doi vicepreședinți sunt Ilie Sarbu (fost senator și fost ministru PSD și socrul lui Victor Ponta) și Florin…