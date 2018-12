Klaus Iohannis - Theresa May. Garantarea drepturilor românilor,…

Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Președintele Romaniei a exprimat speranța ca eforturile Premierului britanic se vor reflecta in ratificarea cu succes in Parlamentul de la Londra a Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, care sa asigure o retragere ordonata și certitudine pentru cetațeni și mediul de afaceri. In egala masura, discuțiile aferente procesului de ratificare trebuie sa țina cont de toate elementele care au fost deja agreate cu Premierul…