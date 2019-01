Stiri pe aceeasi tema

- Crin Antonescu ar putea rata lista PNL pentru alegerile europarlamentare. Surse politice au declarat pentru Antena 3 ca fostul lider liberal ar fi avut rezultate slabe in cadrul sondajului intern organizat de...

- Jurnalistul Radu Tudor a prezentat, pe surse, lista locurilor eligibile a PNL pentru alegerile europarlamentare. ”Din mai multe surse PNL, lista acestui partid pentru europarlamentare este urmatoarea : Crin...

- Crin Antonescu susține ca nu are informații despre un sondaj PNL care nu-l avantajeaza și arata ca el iși menține candidatura. ”Nu știu, nu am cunoștința despre datele sondajelor interne, iar informații pe surse nu comentez. Vom vedea care sunt rezultatele cercetarilor sociologice și ce decizie…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- Anul politic 2018 a fost unul exact asa cum il anticipam - cu Justitia camp de lupta, cu un referendum, cu Dacian Ciolos revenind in politica si cu lupte interne in PSD. Batalia din Justitie pare ca va avea punctul culminant in 2019, in care miza se muta pe amnistie si gratiere. Insa, daca…

- In PNL nu este liniște, iar Ludovic Orban, dupa ce a scapat de un puci organizat de foștii PDL-iști in echipa cu o parte a liberalilor, acum pare sa-și fi consolidat poziția și incepe sa faca jocurile pentru alegerile europarlamentare.Citește și: Elena Udrea, dezvaluiri EXPLOZIVE dupa trei…

- Alți trei parlamentari PSD urmeaza sa paraseasca partidul și sa se inscrie in formațiunea lui Victor Ponta, au declarat surse social-democrate. Informația vine cu puțin timp inaintea ședinței comitetului executiv central, convocat luni, de la ora 14,00. La inceputul lunii decembrie patru deputați PSD,…