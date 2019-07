CCR a stabilit ca nu e nevoie de modificarea Constitutiei. In refernedumul convocat, eu nu am intrebat cetatenii daca interdictia trebuie institutita in Constitutie", a declarat presedintele. "E nevoie ca raul produs in ultimii doi ani sa fie reparat", a spus presedintele.

Marti, acordul este semnat de catre Uniunea Democrata Maghiara din Romania si Grupul parlamentar al minoritatilor nationale.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, saptamana trecuta, propunerile legislative de revizuire a Constitutiei initiate de PNL si USR, pe de-o parte, si de PSD-ALDE, pe de alta…