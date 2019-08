Este vorba de Niculae Badalau, propus interimar la Ministerul Energiei, Ioan Deneș la Mediu și Radu Oprea pentru Relația cu Parlamentul. Propunerile de miniștri interimari au ajuns marți la Palatul Cotroceni.



In acest moment, Viorica Dancila ramane fara trei miniștri in Cabinet, urmand ca in luna septembrie sa expire și celelalte interimate, de la Interne și Educație.